Семин: «Я Самедова с базы не выгонял»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию, согласно которой он выгнал с базы железнодорожников полузащитника Александра Самедова, а также объяснил отсутствие игрока в заявке команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0). Напомним, ранее сообщалось, что россиянин был переведен в дубль.

«Самедов не играл сегодня, потому что Игнатьев играл и тренировался лучше Самедова. Нужно выдерживать конкуренцию, только тренер определяет, кто должен выйти на поле сражаться. В «Локомотиве» определяет главный тренер. Мы отдали предпочтение Игнатьеву. На скамейке Самедову не хватило места, потому что у него микротравма.

Игнатьев травмирован, он долго не играл, получил микротравму, и поэтому его и поменяли в первом тайме, он сам попросил замену. Я хочу сказать еще раз: Семин Самедова с базы не выгонял», – сказал Семин.