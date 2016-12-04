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Семин: «Я Самедова с базы не выгонял»

4 декабря 2016, 19:33
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию, согласно которой он выгнал с базы железнодорожников полузащитника Александра Самедова, а также объяснил отсутствие игрока в заявке команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0). Напомним, ранее сообщалось, что россиянин был переведен в дубль.

«Самедов не играл сегодня, потому что Игнатьев играл и тренировался лучше Самедова. Нужно выдерживать конкуренцию, только тренер определяет, кто должен выйти на поле сражаться. В «Локомотиве» определяет главный тренер. Мы отдали предпочтение Игнатьеву. На скамейке Самедову не хватило места, потому что у него микротравма.

Игнатьев травмирован, он долго не играл, получил микротравму, и поэтому его и поменяли в первом тайме, он сам попросил замену. Я хочу сказать еще раз: Семин Самедова с базы не выгонял», – сказал Семин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Семин Юрий
Комментарии (6)
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Obojaemiy
1480869402
Пиз...бол старик.
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SpazMatikus
1480869660
Семен Самедова не выгонял сказал Семин намазав лицо сажей.Это я Мануэл Фернандеш
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nikita08
1480872032
старый жжет!!
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каа
1480872699
Шезофрония ..?! Ну сегодня отскочили: Терек не был похож на себя обычного... Будем делать посмотреть что дальше будет ...два месяца пролетят.. в запое...
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Диктор
1480874452
Слова старого маразматика-при том что уважаю Семина-но увы такие гнилые отмазы увы его не красят
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sined1951
1480932517
Да он его и не выгонял. Это наша блядская желтая пресса везде ищет сенсации и скандалы. Просто Семин выяснил, что Самедов уходит, и перестал ставить его в основной состав.
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