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    Орлов: «Ни Кокорин, ни Дзюба один в один обыгрывать не умеют»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Свою точку зрения он озвучил после матча петербуржцев с «Ростовом» (0:0).

    «Обе команды боролись изо всех сил, хотя сильный ветер, конечно, очень влиял на ход игры. Забить в такой ситуации было очень сложно. И потом, забить любому «Ростову» будет сложно, кто бы там ни выходил.

    Матч получился очень жестким, с обилием столкновений. Никто спустя рукава не играл. И нужно сказать отдельно несколько теплых слов в адрес защитников «Ростова». Чувствуется выучка Бердыева. Все зоны перекрыты, куда идти? Тут необходимо индивидуальное мастерство.

    А нападающие «Зенита», при всем к ним уважении, не умеют один в один обыграть. Ни Кокорину, ни Дзюбе не хватает для этого качеств. Один Жулиано способен обыграть. Это индивидуальное мастерство, к нему надо стремиться.

    У де Брюйне вчера в матче «Манчестер Сити» — «Челси» тоже случился дикий промах. Вот и Дзюбе сегодня так же не повезло. Что здесь сделаешь? В футболе все мазали – и Пеле, и Марадона», – сказал Орлов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2016 10:28
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 декабря 2016, 16:53

      В нашем чемпионате, таких игроков на пальцах одной руки, да и то леги.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 декабря 2016, 16:47

      палка раз в год стреляет, а бревно чаще)))) ну сравнение с Пеле и Марадоной -это просто смех)))

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 4 декабря 2016, 16:29

      да ! главное ! а зачем обыгрывать ?! добежал упал и на судью смотрим свистнул молодец не не свистнул гад сволочь продажная меня сбили а так я бы точно забил ! именно по этому у нас нет классных нападающих ! и не падай так часто возле чужой штрафной вова быстров спартак был бы уже 10 кратным чемпионом !

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 4 декабря 2016, 15:41

      то что эти деревяшки(кокоша и дзюбиньо) согласен полностью с геной,а вот сравнивать их с великими-ну очень некорректно.сказал бы:".. и дворник дядя петя, наливающий водку в стакан тоже бывает промахивается"

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 декабря 2016, 15:35

      Орлов подверг критике САМОГО Кокорина и Дзюбу? Так вот причина резкого похоладания

      2
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 4 декабря 2016, 14:28

      Дзюба кстати 80 голов с 2006-2016!!!

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > Psih86 4 декабря 2016, 16:25

      да ! но большая доля этих голов забита командам из нижней части таблицы !

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      Рейтинг: +1643

      Psih86 > vladimir63 4 декабря 2016, 16:28

      Согласен,но это лучше чем у Кокорина!!!

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      Рейтинг: +1643

      Psih86 4 декабря 2016, 14:26

      Дзюба иногда что-то забивает....но Кокоша это худший нападающий за всю историю,с такой огромной зарплатой,46 голов с 2008-2016 за клубы(вики) это просто пиз..ц товарищи!!!

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      Рейтинг: +3

      Zidan84 4 декабря 2016, 13:37

      согласень

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 4 декабря 2016, 13:35

      Их в школе не обучают обыгрывать , вот они и не умеют.

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      Рейтинг: +24

      sanya1974 4 декабря 2016, 13:20

      Клоун в один ряд поставил деревянного Дзюбу с Великими игроками.

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