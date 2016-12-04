Владелец «Днепра» вывел свое футбольное имущество из собственности клуба

Глава профсоюза футболистов Украины Олег Печерный прокомментировал ситуацию, в которой оказался «Днепр». Напомним, что из-за финансовых проблем команду наказали лишением шести очков в турнирной таблице УПЛ. Вскоре клуб ждут очередные санкции.

«Коломойский (владелец клуба) не собирается гасить долги. Маркевич, Федецкий и компания находятся в еще худшей ситуации, чем бывшие игроки «Металлиста». Хотя харьковский клуб и прекратил существование, он имеет на балансе базу, стадион и так далее.

Суды могут изъять это имущество, и тогда, возможно, ребятам вернут заработанные деньги. А вот Коломойский сделал хитрее. Он вывел свое футбольное имущество из собственности «Днепра», казна клуба пустая.

Топ-менеджеры не имеют и не будут иметь средств, чтобы рассчитаться с футболистами и тренерами. Все закончится крахом клуба, а долги никто не вернет», – сказал Печерный в интервью «Плюс спорт».