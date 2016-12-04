Бухаров: «Сыграли на равных на непростом поле и при непростых погодных условиях»

Форвард «Ростова» Александр Бухаров пообщался с журналистами после матча с «Зенитом» (0:0), который состоялся в рамках 17-го тура РФПЛ.

«Сыграли на равных на непростом поле и при непростых погодных условиях. Не так много моментов было, поэтому результат закономерный. «Зенит» сейчас выше нас в чемпионате. Поэтому в целом они сильнее и игрой равных соперников матч не назовешь. Не так много обе команды создавали. Игра шла до гола. Поэтому обе команды должны быть довольны результатом.

Мои прошлые выступления за «Зенит»? Для меня это был обычный матч», — сказал он.