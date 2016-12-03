Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кокорин: «Это не был матч равных соперников. Ветер мешал»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал исход матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

    – Можно ли этот матч назвать встречей равных соперников?

    – Ну, не равных, скажем так. Все-таки мы создали больше моментов, но не сумели их реализовать, поэтому не соглашусь с вами.

    – Как оцените результат, учитывая, что, с одной стороны, удалось приблизиться к «Спартаку», с другой — это ничья?

    – Мы хотим отталкиваться от собственного результата, поскольку ехали сюда за победой. «Ростов» – хороший соперник, который хорош в обороне, к тому же поле не позволяло создавать быстрые контратаки. Нулевая ничья – хороший результат.

    – Вообще команда создавала больше моментов, чем в предыдущих матчах. Так ли это?

    – Все готовились, все настраивались на «Ростов», поскольку понимали, что нужно набирать очки, чтобы приблизиться к «Спартаку». Будем ждать завтрашней игры.

    – Впереди — «АЗ». Матч ничего не решает для вас или хочется закончить год на хорошей ноте?

    – Хочется и год закончить, и победить во всех матчах на групповом этапе. У нас все для этого есть.

    – По поводу погодных условий — тяжело играть на таком поле или по такому ветру?

    – Именно ветер мешал. Например, был момент у Артема Дзюбы, когда к нему летел мяч и вилял. Почувствовали это еще на разминке. А так мы играли и в условиях похуже, – сказал Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 4 декабря 2016, 19:39

      шампанского не было просто....ветер тут не при чем)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 4 декабря 2016, 18:03

      !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 4 декабря 2016, 14:28

      Как они надоели ныть! Насчет погодных условий: ПОГОДА ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОВАЯ.
      Теперь ещё и поле виновато! СЛИШКОМ много отговорок!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 декабря 2016, 12:56

      Кокорин "мяч вилял".Молодец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 4 декабря 2016, 12:46

      НУ вот Спартак проплатил небесным богам а те злой ветер напустили на Зенит,,,,а что что ещё будет и пурга и град боги проплату отработают на все 100%%%%%

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг 4 декабря 2016, 12:21

      Просто не повезло. Минимум две штуки должен был Зенит забивать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 декабря 2016, 10:28

      Играть надо,не ныть!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8172

      nik55 4 декабря 2016, 10:05

      сдувало?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 4 декабря 2016, 08:57

      Против ветра всегда тяжело что либо делать!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      смек 4 декабря 2016, 08:55

      подкупили ветер

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 