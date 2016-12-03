Данильянц: «Замены были нужны, чтобы силенок на ПСВ хватило»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Специалист объяснил сделанные в перерыве замены экономией сил в преддверии заключительной встречи группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

«В перерыве призывали футболистов играть так, как в последние десять минут первого тайма, но в итоге большую часть второго тайма провели на своей половине. Соперник был очень мотивирован – по всей видимости, догонять «Спартак». И сыграл очень активно, очень здорово.

Обе замены в перерыве – плановые, они нужны нам, чтобы силенок на матч с ПСВ хватило. Главным было сохранить двух нападающих и двух защитников, которые отыграли три дня назад по 90 минут. Учитывая, что происходило на поле, 0:0 – хороший результат. Думаю, все ребята держали в уме игру с ПСВ – старались, но на свой максимум вряд ли вышли», – сказал Данильянц.

Добавим, что в матче против ПСВ «Ростов» может обеспечить себе попадание в плей-офф Лиги Европы. Игра состоится во вторник, 6 декабря.