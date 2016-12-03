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  • Яновский считает, что ЦСКА без Дзагоева и Еременко обрел второе дыхание

Яновский считает, что ЦСКА без Дзагоева и Еременко обрел второе дыхание

3 декабря 2016, 21:23
8

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором московский клуб крупно обыграл «Урал» (4:0). По словам экс-футболиста, армейцы без восстановившегося от травмы Алана Дзагоева и дисквалифицированного за употребление кокаина Романа Еременко обрели второе дыхание.

– Результат справедлив?

– Безусловно. ЦСКА начал игру не очень уверенно, позволял «Уралу» показывать свой футбол. Но выждав момент, армейцы забили четыре гола и решили исход матча.

– Почему не удалось продолжить голевую феерию после перерыва?

– Показалось, что не хватило мотивации. Было понятно, что «Урал» уже не способен сопротивляться. Тем более необходимо было поберечь силы перед важным матчем с «Тоттенхэмом».

– На четыре гола ЦСКА хватило 15 минут. А болельщики еще критиковали тренера за не самую смелую тактику.

– Команда неплохо играет в последних матчах, прибавила после дерби со «Спартаком». С уверенностью можно сказать, что ЦСКА вышел из кризиса. Армейцы обрели второе дыхание, показывают хороший футбол, и это без Еременко в составе. Да и Дзагоев только восстанавливается после травмы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Еременко Роман Дзагоев Алан Яновский Игорь
Комментарии (8)
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TonicIG
1480790270
Хорошо закончили осень,что очень важно
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Gullit 76
1480790634
С тотенхэмом надо третье дыхание искать(они суонси пять отгрузили)Может всю энергию и удачу израсходовали?Надо побеждать!
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prtcs
1480795528
Перед перерывом очень важная игра. Удачи ребята.
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vovan55
1480802118
жаль, что этот кризис затянулся...
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Nerlinger
1480832181
Удачи. Без кризисов и травм
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Каратель помойников
1480857039
обыгали урал и про какое то дыхание заговорили,посмотрим как в лондоне дышать будут
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