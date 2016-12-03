Яновский считает, что ЦСКА без Дзагоева и Еременко обрел второе дыхание

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором московский клуб крупно обыграл «Урал» (4:0). По словам экс-футболиста, армейцы без восстановившегося от травмы Алана Дзагоева и дисквалифицированного за употребление кокаина Романа Еременко обрели второе дыхание.

– Результат справедлив?

– Безусловно. ЦСКА начал игру не очень уверенно, позволял «Уралу» показывать свой футбол. Но выждав момент, армейцы забили четыре гола и решили исход матча.

– Почему не удалось продолжить голевую феерию после перерыва?

– Показалось, что не хватило мотивации. Было понятно, что «Урал» уже не способен сопротивляться. Тем более необходимо было поберечь силы перед важным матчем с «Тоттенхэмом».

– На четыре гола ЦСКА хватило 15 минут. А болельщики еще критиковали тренера за не самую смелую тактику.

– Команда неплохо играет в последних матчах, прибавила после дерби со «Спартаком». С уверенностью можно сказать, что ЦСКА вышел из кризиса. Армейцы обрели второе дыхание, показывают хороший футбол, и это без Еременко в составе. Да и Дзагоев только восстанавливается после травмы.