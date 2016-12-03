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    Яновский считает, что ЦСКА без Дзагоева и Еременко обрел второе дыхание

    Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором московский клуб крупно обыграл «Урал» (4:0). По словам экс-футболиста, армейцы без восстановившегося от травмы Алана Дзагоева и дисквалифицированного за употребление кокаина Романа Еременко обрели второе дыхание.

    – Результат справедлив?

    – Безусловно. ЦСКА начал игру не очень уверенно, позволял «Уралу» показывать свой футбол. Но выждав момент, армейцы забили четыре гола и решили исход матча.

    – Почему не удалось продолжить голевую феерию после перерыва?

    – Показалось, что не хватило мотивации. Было понятно, что «Урал» уже не способен сопротивляться. Тем более необходимо было поберечь силы перед важным матчем с «Тоттенхэмом».

    – На четыре гола ЦСКА хватило 15 минут. А болельщики еще критиковали тренера за не самую смелую тактику.

    – Команда неплохо играет в последних матчах, прибавила после дерби со «Спартаком». С уверенностью можно сказать, что ЦСКА вышел из кризиса. Армейцы обрели второе дыхание, показывают хороший футбол, и это без Еременко в составе. Да и Дзагоев только восстанавливается после травмы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2016 21:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 4 декабря 2016, 16:10

      обыгали урал и про какое то дыхание заговорили,посмотрим как в лондоне дышать будут

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 декабря 2016, 09:16

      Удачи. Без кризисов и травм

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 4 декабря 2016, 00:55

      жаль, что этот кризис затянулся...

      0
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 3 декабря 2016, 23:05

      Перед перерывом очень важная игра. Удачи ребята.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 21:43

      С тотенхэмом надо третье дыхание искать(они суонси пять отгрузили)Может всю энергию и удачу израсходовали?Надо побеждать!

      4
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 3 декабря 2016, 21:37

      Хорошо закончили осень,что очень важно

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > TonicIG 3 декабря 2016, 23:01

      Так бы начали зиму! С ув.

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