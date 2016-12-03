«Манчестер Юнайтед» зимой готов заплатить 60 миллионов за Линделофа

Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны уже начали переговоры о трансфере. Сообщается, что 22-летний швед является главной целью «красных дьяволов» по усилению линии обороны. Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

Напомним, контракт Линделофа с «Бенфикой» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел за португальский клуб в Примейре 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.