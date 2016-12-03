Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА: Фернандес получил сотрясение мозга в матче против «Урала»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) получил повреждение и не смог продолжить встречу, покинув пределы поля на носилках.

    По предварительным данным медицинского штаба, футболист получил сотрясение мозга. Сегодня россиянин пройдет медицинское обследование, после чего станет известна степень серьезности травмы.

    В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 3 декабря 2016, 22:07

      Одно сотрясение и одна передача. Хорошие показатели...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 