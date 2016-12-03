ЦСКА: Фернандес получил сотрясение мозга в матче против «Урала»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) получил повреждение и не смог продолжить встречу, покинув пределы поля на носилках.

По предварительным данным медицинского штаба, футболист получил сотрясение мозга. Сегодня россиянин пройдет медицинское обследование, после чего станет известна степень серьезности травмы.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.