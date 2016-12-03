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    Тошич: «Интерес ко мне со стороны «Трабзонспора»? Не знаю, я игрок ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) поделился мнением об интересе к нему со стороны «Трабзонспора». Отметим, что во время встречи на стадионе присутствовал скаут турецкого клуба.

    – На матче был скаут «Трабзонспора». Что знаете об интересе клуба к вашей персоне?

    – Кого? «Трабзонспора»? Не знаю. Клуб знаю, конечно, но я игрок ЦСКА.

    – Прокомментируете вашу ситуацию с контрактом?

    – У меня контракт будет действовать еще шесть месяцев. Я пока игрок ЦСКА. Посмотрим, что будет дальше, – передает слова Тошича корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 17:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 3 декабря 2016, 17:14

      Кого? Барселоны? Не знаю.Клуб,конечно,знаю,но у меня,к сожалению,контракт с ЦСКА.

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