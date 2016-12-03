Тошич: «Не верю, что Слуцкий уйдет из ЦСКА. Он еще будет долго работать здесь»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, ранее сообщалось, что российский специалист может покинуть занимаемую должность после встречи с «Тоттенхэмом» в рамках Лиги чемпионов, которая состоится 7 декабря.

– Как в раздевалке отпраздновали гол Чалова?

– Надо его поздравить с первым голом. Желаю ему еще много забитых мячей в футболке ЦСКА. Он уже долго находится в команде, стал игроком основного состава. Все ждали его голов.

– Этот матч станет последним для Слуцкого в ЦСКА?

– Я в это не верю. Мне кажется, он еще долго будет в ЦСКА. Надеюсь на это, – передает слова Тошича корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.