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  • Тошич: «Не верю, что Слуцкий уйдет из ЦСКА. Он еще будет долго работать здесь»

Тошич: «Не верю, что Слуцкий уйдет из ЦСКА. Он еще будет долго работать здесь»

3 декабря 2016, 16:38
4

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, ранее сообщалось, что российский специалист может покинуть занимаемую должность после встречи с «Тоттенхэмом» в рамках Лиги чемпионов, которая состоится 7 декабря.

– Как в раздевалке отпраздновали гол Чалова?

– Надо его поздравить с первым голом. Желаю ему еще много забитых мячей в футболке ЦСКА. Он уже долго находится в команде, стал игроком основного состава. Все ждали его голов.

– Этот матч станет последним для Слуцкого в ЦСКА?

– Я в это не верю. Мне кажется, он еще долго будет в ЦСКА. Надеюсь на это, – передает слова Тошича корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Тошич Зоран Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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prtcs
1480772822
Большому кораблю, долгого плавания.
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vladimir-7
1480772852
Тоже не верю и надеюсь, что Слуцкий ещё долго будет тренером в ЦСКА.
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каа
1480773080
Слуцкий в ЦСКА наелся ...смена обстановки ему необходима...Он и тебя с собой должен забрать ...если ты не одумаешься и играть не начнешь... Два последних года деградируешь...дорогу молодым...
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за ЦСКА с 1980г
1480783530
Когда в 2009 ЛВС пришёл в ЦСКА я был удивлён и рад!!! Вот и сейчас я радуюсь и удивляюсь! Слуцкий наш!!
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