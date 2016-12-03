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    Газизов: «Гончаренко уведомил, что покинет «Уфу»? Здесь нечего комментировать»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оставил без комментариев информацию о том, что главный тренер Виктор Гончаренко поставил в известность руководство клуба о своем уходе по завершении осенней части сезона. Ранее СМИ упорно отправляли белорусского специалиста на смену Леониду Слуцкому в ЦСКА, который, также по заверению прессы, покинет свой пост накануне зимнего перерыва в чемпионате.

    «Комментировать здесь нечего. Виктор Михайлович – действующий тренер «Уфы», он готовит команду к предстоящему матчу с «Томью». Это очень важная для нас игра, в которой нам необходимо побеждать», – сказал Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2016 14:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +82

      Mi6 3 декабря 2016, 16:40

      Ждём с нетерпением

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 декабря 2016, 15:42

      Велком в ЦСКА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 3 декабря 2016, 14:43

      Почему нет таблиц (турнирное положение) чемпионатов ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > СЛАВА 81 3 декабря 2016, 15:11

      Каких таблиц чемпионатов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > vladimir-7 3 декабря 2016, 16:34

      России и европейских ?

      0
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