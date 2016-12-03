Тарханов подверг критике состояние газона на «Арене ЦСКА»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед началом поединка 17-го тура РФПЛ с ЦСКА высказал нелицеприятное мнение о качестве газона на армейском стадионе.

«Настроение хорошее. Погода? В начале декабря минус пять – отличная погода. Газон пока не соответствует стадиону. Травы мало, неровности», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».