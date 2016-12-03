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    Тарханов подверг критике состояние газона на «Арене ЦСКА»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед началом поединка 17-го тура РФПЛ с ЦСКА высказал нелицеприятное мнение о качестве газона на армейском стадионе.

    «Настроение хорошее. Погода? В начале декабря минус пять – отличная погода. Газон пока не соответствует стадиону. Травы мало, неровности», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 13:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 3 декабря 2016, 15:43

      Вернулся в клуб Тарханов. Вернулась и прежняя игра.Понятное дело,будь на поле трава по пояс,то не видать бы ЦСКА 4-х мячей в первом тайме.

      0
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      Рейтинг: +22

      SportsMaNs 3 декабря 2016, 15:35

      у Гинера бабла болт,у себя с дачи газон содрал и сюда постелил...конюшня,че уж тут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 3 декабря 2016, 14:58

      Виновного в поражении уже нашли, это газон

      2
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 3 декабря 2016, 14:50

      Солнце в глаза, поле не ровное, мяч круглый... Как говорят, плохому танцору....мешают

      1
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      Рейтинг: +38

      d_joker 3 декабря 2016, 14:48

      Ну емо е а че вы ожидали от коней все вытоптали!!!

      0
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 3 декабря 2016, 14:37

      Овчинников бы сказал - ПАЛАС

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 3 декабря 2016, 14:26

      Кони все поле вытоптали

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 декабря 2016, 14:21

      зажрался

      0
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