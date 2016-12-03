Тарханов подверг критике состояние газона на «Арене ЦСКА»

Вернулся в клуб Тарханов. Вернулась и прежняя игра.Понятное дело,будь на поле трава по пояс,то не видать бы ЦСКА 4-х мячей в первом тайме.
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов перед началом поединка 17-го тура РФПЛ с ЦСКА высказал нелицеприятное мнение о качестве газона на армейском стадионе.
«Настроение хорошее. Погода? В начале декабря минус пять – отличная погода. Газон пока не соответствует стадиону. Травы мало, неровности», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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— ФК Урал (@FCURAL) 3 декабря 2016 г.