В «Луч-Энергии» начали выплачивать долги по зарплате

Защитник «Луча-Энергии» Адриан Кашкавал отметил, что в клубе начали выплачивать задолженности по зарплате. Футболистам выдали деньги за сентябрь.

«Что касается финансов, то все хорошо. Зарплата выплачивается. Закрыли сентябрь, ждем за октябрь. Дела налаживаются. Руководство клуба старается закрыть все долги.

В начале чемпионата что-то пошло не так, но потом собрались, стали единым целым и пришли победы. Увы, но на данный момент положение команды в чемпионате не самое хорошее. До 12 января у нас отпуск. Ближе к его окончанию скажут относительно сборов и дальнейшей подготовки. Надеемся улучшить положение во второй части чемпионата.

В команде чувствую себя хорошо. У нас хороший коллектив, который через многое прошел. Все друг другу доверяют и двигаются к одной цели. Мы — как одна большая семья. С таким настроем реально попасть в первую пятeрку, побороться за место в РФПЛ», – заявил Кашкавал.