«Рубин» предложил Рыжикову новый контракт

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в ближайшее время может продлить соглашение с командой. Руководство клуба предложило футболисту пролонгировать контракт, условия которого пока неизвестны.

«Действительно, сразу после матча с «Арсеналом» мне позвонил Сергей и сказал, что к нему подходил президент «Рубина» с предложением продлить сотрудничество. Никаких других деталей пока сообщить не могу. Как только, так сразу», – приводит слова агента вратаря Алексея Сафонова издание «Реальное время».