Уткин: «Семин оплатил Самедову бензин до дубля «Локомотива»

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал перевод полузащитника Александра Самедова в дубль «Локомотива». Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Спартак».

«Вы знаете, что сегодня Семин не пустил Самедова на «Баковку» и указал дорогу на «Тарасовку». Семин при этом оплатил футболисту бензин до того места, куда он его отправил, а отправил он его в дубль.

У «Локомотива» вообще это принято. Они покупают билеты своим болельщикам, оплачивают дорогу «Томи», а в виде бонуса дарят им шесть мячей», – заявил Уткин.