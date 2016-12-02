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  • Корниленко: «Каррера не жаловался на судейство. Респект ему»

Корниленко: «Каррера не жаловался на судейство. Респект ему»

2 декабря 2016, 23:45
11

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:0).

– Если честно, то мы хотели выиграть этот матч. Были хорошо готовы к конкретной игре. Итоговый счет немножечко, конечно, удивил, но «Спартак» мы хорошо изучили. Знали, чего ждать от них.

– После матча спартаковцы жаловались на судейство.

– Каррера не жаловался, это главный тренер и важная фигура, правда? Игроки не жаловались. Я ни одного слова от них не услышал на эту тему. Нигде нет – интернет молчит по этому поводу. Карерре, кстати, от нашей команды и меня лично респект за слова про пенальти в ворота его команды, – сказал Корниленко.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Корниленко Сергей Каррера Массимо
Комментарии (11)
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VeniaminS
1480713089
На что жаловатся?
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Вомбат
1480718803
Каррера - это личность. У нас было много тренеров легионеров, но не сказал бы что большинство из них - личности. Если Спартак возьмет золото, в чем я почти уверен (я уже тут достаточно написал про поражение от КС, чтобы все поняли, что это вовсе не начало конца для Спартака), то это будет на 70% заслуга К.
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СЛАВА 81
1480723332
Судья хорошо отсудил, пенальти было, повода для жалоб нет.
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ЮЗИК
1480736305
Пример для остальных
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Диктор
1480740745
Мужик-что еще сказать то.
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maior-60
1480747106
А чего жаловаться то? Сделать правильные выводы и идти дальше.
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headdevil
1480772144
Была бы игра мяч в мяч- жаловались бы. А так морально не готовы выдержать гонку за чемпионство.
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