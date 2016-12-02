Корниленко: «Каррера не жаловался на судейство. Респект ему»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:0).

– Если честно, то мы хотели выиграть этот матч. Были хорошо готовы к конкретной игре. Итоговый счет немножечко, конечно, удивил, но «Спартак» мы хорошо изучили. Знали, чего ждать от них.

– После матча спартаковцы жаловались на судейство.

– Каррера не жаловался, это главный тренер и важная фигура, правда? Игроки не жаловались. Я ни одного слова от них не услышал на эту тему. Нигде нет – интернет молчит по этому поводу. Карерре, кстати, от нашей команды и меня лично респект за слова про пенальти в ворота его команды, – сказал Корниленко.