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    Мацуев: «Поражение от «Крыльев Советов» – своевременный холодный душ для «Спартака»

    Один из самых знаменитых пианистов мира и болельщик «Спартак» Денис Мацуев высказался о матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4). По словам Мацуева, негатива вокруг поражения красно-белых нет.

    «Не испытываю никакого негатива относительно крупного поражения «Спартака». У каждой команды бывают неудачные игры, на это может наткнуться любой клуб. Считаю, что это очень полезный и своевременный холодный душ для «Спартака».

    Везение закончилось, оно не бесконечно. Этот элемент точно присутствовал в последних трех матчах. Однако я уверен, что Массимо Каррера и футболисты разберутся и примут соответствующие меры. Я не шокирован. Повторюсь, такое поражение – это своевременная пощечина для «Спартака». Ждем матча с «Рубином» и надеемся, что все будет как надо!» – сказал Мацуев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2016 15:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 декабря 2016, 20:54

      Всё верно,счет забыть, ошибки запомнить и не повторять!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 декабря 2016, 18:25

      Все в точку сказал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 2 декабря 2016, 18:13

      Надо разобрать игру подробно, каждую ошибку запомнить и больше не повторять.

      2
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 2 декабря 2016, 17:55

      да слили игру и всё.потом наверстают

      -2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 2 декабря 2016, 15:57

      лучше 1 раз 0:4 чем четыре по 0:1))

      7
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      Рейтинг: +427

      policepnz > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 2 декабря 2016, 16:25

      ну молодец, хоть название величайшего клуба России пишешь без ошибок, милок)

      4
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