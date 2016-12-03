АПЛ. Хет-трик Санчеса помог «Арсеналу» разгромить «Вест Хэм»

В матче 14-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях одержал крупную победу над «Вест Хэмом» – 5:1. Три очка «канонирам» в лондонском дерби принес хет-трик в исполнении Алексиса Санчеса.

Таким образом, лондонский клуб набрал 31 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Молотобойцы» же расположились на 17-й строчке, находясь в одном балле от зоны вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 1:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Озил, 24; 0:2 – Санчес, 72; 0:3 – Санчес, 80; 1:3 – Кэрролл, 83; 1:4 – Окслэд-Чэмберлен, 84; 1:5 – Санчес, 86.

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