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Судьи
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Материалы

Вест Хэм - Арсенал

03.12.2016, Суббота, 20:30 мск Лондон, стадион Аптон Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 14 тур Вест Хэм - Арсенал
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 14:45 Вест Хэм 3:3 Арсенал
1 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Арсенал 0:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 18:00 Арсенал 3:0 Вест Хэм
19 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
34 тур
15 апреля, вторник 22:45 Арсенал 3:1 Вест Хэм
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
23 января, среда 23:45 Арсенал 5:1 Вест Хэм
7 тур
6 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Арсенал
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
20 марта, суббота 20:30 Арсенал 2:0 Вест Хэм
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Вест Хэм 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
3 января, воскресенье 19:15 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Арсенал 0:0 Вест Хэм
9 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 18:00 Арсенал 2:0 Вест Хэм
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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