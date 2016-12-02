Озил: «Возвращение в «Реал»? Посмотрим»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил прокомментировал слухи о своем возвращении в «Реал». По словам футболиста, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан всегда был его кумиром. Напомним, Озил выступал за королевский клуб с 2010 по 2013 год.

«Конечно, я не забыл о своем времени в Мадриде. Прошло три года, и у меня сохранились воспоминания. Возвращение? Посмотрим. Зидан всегда был моим кумиром, и я с детства хотел быть похожим на него. «Реал» – великий клуб, где я играл с великолепными игроками, кроме того, у меня там остались друзья. Болельщики в Мадриде преданные, они до сих пор меня поддерживают. Но я не ошибаюсь. Рад, что принял вызов и переехал в Англию. Здесь вырос и как игрок, и как человек», – сказал немецкий футболист.

Контракт хавбека с лондонским клубом истекает летом 2018 года.