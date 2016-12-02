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    Беленов: «Можно сказать, на жилах вырвали победу с «Амкаром»

    Голкипер «Анжи» Александр Беленов отметил после победного матча с «Амкаром» усталость, которая накопилась у команды, а также большое количество травмированных игроков.

    «Амкар» играл от обороны, на контратаках, за счет наших потерь. Дождались нашей ошибки, одной, второй, получилось у них забить гол. Хочу сказать спасибо всем ребятам, тренерскому штабу – внесли коррективы в перерыве, команда собралась, и заключительную домашнюю игру, можно сказать, вырвали на жилах. Потому что тяжело уже: усталость накопилась, перелеты. Плюс у нас много травмированных. Хочется сказать спасибо болельщикам. В такую погоду пришли, поддержали. Тем более у нас не очень хорошая серия была, которая затянулась», – сказал Беленов.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Амкар» закончился со счетом 3:1.

    Источник: ФК «Анжи»

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    02.12.2016 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 2 декабря 2016, 14:04

      Саня красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 2 декабря 2016, 13:59

      Выдюжили!!!! Продолжайте в том же духе!

      0
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