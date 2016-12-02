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    «Амкар» вернет деньги за купленные билеты на матч с «Оренбургом»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о том, как клуб компенсирует уже купленные билеты на перенесенный матч с «Оренбургом», вход на который было принято решение сделать бесплатным.

    «Календарь требует проводить игру пятого декабря, и нам представляется логичным, что в 16:00 условия для игроков и болельщиков будут более комфортными, нежели в семь вечера. Хочется извиниться перед теми любителями футбола, которым перенос матча доставил неудобства.

    Именно заботой о них обусловлено наше решение сделать вход на игру свободным, чего в Перми давно не было. Как вы знаете, мы вернем деньги тем болельщикам, которые уже приобрели билеты на этот матч. И, конечно, подумаем над тем, как компенсировать потери обладателям абонементов.

    Надеюсь, поклонники «Амкара» с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и в заключительном матче года окажут команде такую же горячую и искреннюю поддержку, как и на всех предыдущих играх», – сказал Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    02.12.2016 10:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 4 декабря 2016, 15:55

      с учетом Мут(д)ного календаря на декабрь всё логично.
      в нашем РФПЛ мы же не можем перенести декабрьские игры на домашние арены в Краснодар, Ростов, Махачкалу. надо же соблюдать регламент и играть в Екатеринбурге, Перми, Саранске можно и нв камчатке поиграть в конце декабря .

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 4 декабря 2016, 15:52

      люди делают привлекательным футбол в восточной части России.
      попрекать какими то неудобствами нет смысла.
      в Мск, или СПб, бесплатный вход на футбол будет подобен проходному двору на Красной Площади в той же Мск или Дворцовой Площади В СПб.

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      Рейтинг: +75

      тоширо 2 декабря 2016, 14:51

      Эффективный менеджер Маслов) Это его получается Гаджиев везде за собой таскает,или как?

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 декабря 2016, 11:46

      Отличная новость!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 11:21

      С нашим уровнем "зрелища".Надо вообще всегда бесплатно пускать.Глинтвейн при морозе на трибуне продавать.

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