Игнатьев: «Семин хочет видеть меня и в защите, и в атаке»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что готов играть на любой позиции на поле, если это будет приносить пользу команде.

«Когда я переходил в «Локомотив», ожидал от себя совсем другой игры. Год выдался непростым. К сожалению, перед перерывом осталась только одна игра. Но я буду стараться и в оставшихся играх этого сезона показывать тот футбол, который от меня ждут и тренеры, и болельщики.

Судя по сегодняшней игре, удобнее было играть на правом фланге. Но Юрий Павлович хочет видеть меня и в защите, и в качестве атакующего полузащитника. Я могу сыграть на любом фланге. Куда поставят – там я и должен выкладываться, приносить пользу команде», – сказал Игнатьев.

В текущем сезоне Игнатьев провел в составе «Локомотива» в Премьер-лиге пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.