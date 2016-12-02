Глушаков: «Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после поражения от «Крыльев Советов» в матче 16-го тура РФПЛ со счетом 0:4 выразил мнение, что данная неудача лишь сплотит его партнеров. Отметим, что, несмотря на этот результат, московский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России.

«Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней! Команда», – написал Глушаков на своей странице в Instagram, приложив командное фото из самолета.