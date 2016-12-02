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Глушаков: «Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней!»

2 декабря 2016, 00:00
29

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после поражения от «Крыльев Советов» в матче 16-го тура РФПЛ со счетом 0:4 выразил мнение, что данная неудача лишь сплотит его партнеров. Отметим, что, несмотря на этот результат, московский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России.

«Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней! Команда», – написал Глушаков на своей странице в Instagram, приложив командное фото из самолета.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (29)
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Zeff
1480626734
В отпуске уже они.
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ttter
1480628282
Одна команда!!!! Вперёд,Спартак!!!
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Docentusa
1480628347
Бывает!
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ivanthebest
1480630606
Чтоб блять собрались! И Рубин вынесли в последнем матче перед зимним перерывом!
Ответить
APchelov
1480630966
Лозунги, лозунги... Детский лепет, типа оправдания ) Ну проиграли, с кем не бывает. Молчал бы уж )))
Ответить
artem 81
1480649607
не повезло
Ответить
Oldtrafford83/97
1480653678
Всё будет ок, Спартак чемпион!!!
Ответить
acer2003
1480653869
У Глушака,лицо,прям переполнены интеллектом ))))
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momwig_
1480658462
Не переборщили бы с радостями - не было бы и горя. Чемпионами себя почувствовали, приехали с аутсайдером сыграть...
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KROFF
1480659087
Вспомнил такой фильм - "Отверженные", а глядя на это фото на ум приходит новый сюжет - "От.ё.....ы.е"
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