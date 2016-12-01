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  • Семин: «Уход Самедова? Это его проблемы, а мне нужно решать свои»

Семин: «Уход Самедова? Это его проблемы, а мне нужно решать свои»

1 декабря 2016, 23:11
21

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о причинах, по которым полузащитник Александр Самедов не попал в стартовый состав железнодорожников на матч 16-го тура РФПЛ против «Томи» (6:1). По словам специалиста, ему не понравилось отношение игрока на тренировке, что может быть вызвано скорым уходом 32-летнего россиянина в «Спартак».

– С чем связано то, что Самедов сегодня остался в запасе? Болельщики, кстати, его оскорбляли на трибунах.

– Простая ситуация. На ней не надо акцентировать внимание. Я говорил на пресс-конференции, что я должен поговорить с Самедовым. Должен был понять ситуацию. После тренировки я его вызвал к себе, мы поговорили. Он мне не понравился и в самой тренировке, и в этом общении. Я не видел мотивации, поэтому он не попал в состав. Ситуация простая. Я предпочел другого игрока. Будет хорошо тренироваться – будет выходить в основе.

– Связано ли то, что он так играл и тренировался, с тем, что он уходит?

– Бывает, что игрок уходит, и это его проблемы, а не мои. Мне нужно решать свои проблемы. Играть у нас будет тот, кто этого хочет. Кто душой и сердцем здесь. Наверное, это правильно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Семин Юрий
Комментарии (21)
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mdu86
1480624340
Значит точно уходит... Не хочется в это верить, неужели Самедов сможет так поступить?!
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СЛАВА 81
1480625734
Юрий Павлович, Я так хочу , что бы у Вас вновь получилось в Локомотиве.
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serghio1990
1480626517
самедов включи мозги,спартаку все равно не стать чемпионом!!!!!!!!
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serghio1990
1480626591
а в еврокубках ему также ничего особо не добиться,у спартака это сейчас временный успех,летом у них купят и промеса и зе луиша,остануться опять ни с чем
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Nesterenko
1480631939
Юрий Павлович, верим! Спасибо за победу! Пожалуйста сыграйте достойно второй круг и выиграйте кубок России. Если Самедов решил уйти - пусть уходит, это действительно его проблемы. У Локомотива очень сильная футбольная школа, сколько уже талантов растеряли. Пора новые пробовать силы, все получится!
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бочаров
1480634822
Красиво и правильно сказано.
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Lokofint
1480635246
Самедов в спартак, а везение спартака в локомотив))) хорошая рокировка)))
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frickmaster
1480647796
Палыч прав
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alexandr1205
1480652576
Гнать его ссаными тряпками! Увидел шанс стать чемпионом России с другим клубом - сразу вся преданность Локомотиву пропала.
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Nibel
1480654366
С другой стороны, ему уже 32 , а переход - это неплохой шанс на первую золотую медальку в карьере)
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