Семин: «Уход Самедова? Это его проблемы, а мне нужно решать свои»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о причинах, по которым полузащитник Александр Самедов не попал в стартовый состав железнодорожников на матч 16-го тура РФПЛ против «Томи» (6:1). По словам специалиста, ему не понравилось отношение игрока на тренировке, что может быть вызвано скорым уходом 32-летнего россиянина в «Спартак».

– С чем связано то, что Самедов сегодня остался в запасе? Болельщики, кстати, его оскорбляли на трибунах.

– Простая ситуация. На ней не надо акцентировать внимание. Я говорил на пресс-конференции, что я должен поговорить с Самедовым. Должен был понять ситуацию. После тренировки я его вызвал к себе, мы поговорили. Он мне не понравился и в самой тренировке, и в этом общении. Я не видел мотивации, поэтому он не попал в состав. Ситуация простая. Я предпочел другого игрока. Будет хорошо тренироваться – будет выходить в основе.

– Связано ли то, что он так играл и тренировался, с тем, что он уходит?

– Бывает, что игрок уходит, и это его проблемы, а не мои. Мне нужно решать свои проблемы. Играть у нас будет тот, кто этого хочет. Кто душой и сердцем здесь. Наверное, это правильно.