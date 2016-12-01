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    РФПЛ. «Анжи» одержал волевую победу над «Амкаром»

    В заключительном матче 16-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле одержал волевую победу над «Амкаром» – 3:1. Дубль на свой счет записал вышедший на замену Филипп Будковский.

    Таким образом, махачкалинский клуб набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Амкар», имея в активе 24 балла, остался на седьмой позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бодул, 25; 1:1 – Будковский, 43; 2:1 – Боли, 49 (с пенальти); 3:1 – Будковский, 65.

    Анжи: Беленов, Мусалов, Гасанов, Гаджибеков, Тигиев, Маевский, Эбесилио, Бериша, Иличевич (Мутари, 90), Обертан (Будковский, 37), Боли (Ямбере, 85).

    Амкар: Селихов, Милькович, Гол, Конде, Бодул, Огуде, Джикия, Идову, Черенчиков (Гиголаев, 72), Прокофьев (Салугин, 76), Йовичич (Баланович, 65).

    Предупреждения: Мусалов, 75; Гаджибеков, 85 – Гол, 50; Идову, 66.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2016 22:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +351

      zadira56 2 декабря 2016, 07:01

      Красавы!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 1 декабря 2016, 22:39

      вперееед Анжи

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 1 декабря 2016, 22:25

      О пенальти ;) хоть неедь вообще в Махачкалу будет пенальти

      -1
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