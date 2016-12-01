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    Каррера взял всю вину на себя за разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после разгромного поражения от «Крыльев Советов» в матче 16-го тура РФПЛ взял всю вину на себя за данный результат. Напомним, московский клуб пропустил от самарцев четыре безответных гола.

    «Не знаю, что случилось. Это футбол. Когда встречаешь такого соперника, как «Крылья», у которого больше мотивации, то можно проиграть. Мы вообще не смогли быть в игре. Я беру на себя всю вину. Возможно, не смог передать ребятам правильную мотивацию», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2016 20:50
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 2 декабря 2016, 13:37

      В отличие от его земляка (лысого тренера Зенита) данный тренер вызывает уважение! Он не выгораживает себя,не сваливает свои просчеты на игроков и неспроста команда лидирует в первенстве!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 декабря 2016, 00:21

      Да

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 декабря 2016, 23:03

      И все почему-то забывают, что лучше один раз проиграть со счётом 0:4, чем четыре раза со счётом 0:1... В школу! Арифметику учить! И разницу выяснять между минус 3 и минус 12! :-))))

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 декабря 2016, 22:34

      Настоящий мужик, главное с яйцами!

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 декабря 2016, 22:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я еще месяц назад заметил, что с каждым туром, Спартаку все сложнее и сложнее забивать... Думаю это и был "багаж Аленичева". Весна покажет...

      -4
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      Рейтинг: +324

      hellkid > ufos73 2 декабря 2016, 10:35

      тут скорее другое - с каждым матчем соперники начинают понимать, как играть против спартака Карреры. Вспомни Лестер - теперь все знают как он играет , и на каком месте он сейчас в АПЛ?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > hellkid 2 декабря 2016, 18:32

      Быстро как то изучили ) да и играют тупо автобусом...

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin > ufos73 3 декабря 2016, 13:33

      Какой багаж Аленичева? Который он из Тулы привёз? Великий тренер, выведший Арсенал из первача и сразу отправивший его обратно, пришёл в Спартак и за год научил игроков какому-то стилю, поставивший свою игру и оставивший багаж на века? Сколько можно делать из него икону?
      Факторов влияющих на игру много. Это и усталость игроков, в т.ч. и моральная, и травмы основы, и погода (тут же и состояние полей), и изменения в игре соперников, и настрой других команд на конкретные матчи... И т.д. и т.п.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Beshanai_svin 4 декабря 2016, 01:43

      Один человек правильно сказал, что так не бывает, что пришел человек, и команда сразу же заиграла тактически, с первого же матча... Тактика наигрывается месяцами, а то и больше, а не за 2 недели...Лично у меня появились притенении к Каррере из за атаки.

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 1 декабря 2016, 22:11

      Жаль что так отнеслись к матчу, а советам респект поставили их на место....хорошо что вовремя, еще есть до зимы время опять сделать отрыв 6 очков, надеюсь итальянец им насуёт

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 декабря 2016, 22:09

      Массимо, даём тебе благословение отходить всех игроков по щщам! Расслабились засранцы раньше отпуска. Особенно бразилов Фернандо и Маурисио, сегодня вообще весь матч член клали, что удивительно особенно от первого. Ну и Мельгарехо также, что делал на поле? Хз! Походу баб высматривал...

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 1 декабря 2016, 22:03

      Всё в порядке. Не собрались. Не настроились. Получили.
      Сделать выводы и больше такого не повторять!
      Крылья молодцы, что воспользовались моментом и не ушли в "автобус", как некоторые в таких ситуациях.
      Наука всем.
      А вообще, играть в футбол в России в декабре - маразм! Летом отпуск, зимой футболить... Надо действительно премьеру раздуть до 20 команд и захватить ещё и крещенские морозы, для полного счастья!

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 1 декабря 2016, 21:58

      Все по делу. Без нытья. Молодец.

      1
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      Рейтинг: +9

      ulvolga 1 декабря 2016, 21:57

      Браво!! После предложения перенести матч на весну желаю соседям из Самары за отказ удачного следующего сезона в ФНЛ!!!

      -1
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