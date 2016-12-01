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    Каррера: «Погодные условия? Они отражаются на всех, а «Спартак» проиграл заслуженно»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:4) поделился мнением о причинах поражения московского клуба. По словам итальянского специалиста, его подопечные совершили слишком много ошибок, поэтому соперник одержал заслуженную победу.

    «Мы проиграли все дуэли на флангах. Было очень много ошибок с нашей стороны, в контроле мяча в том числе. Мы проиграли и заслужили этот результат. «Крылья» выиграли заслуженно. Нужен ли футбол при таких погодных условиях? Да, конечно, условия отражаются на игроках, но мы играли против других 11 футболистов, которые были в таких же условиях и сделали больше нас. Что касается усиления в зимнее трансферное окно, то потом мы подумаем, нужно ли оно.

    Это правильный момент, чтобы отдохнуть. Мы отыграли пять месяцев, отдавая себя на 100 процентов. Остался еще «Рубин», и нам нужно выложиться в этой встрече. Сегодняшняя игра дала нам сигнал, что надо всегда отдаваться – и ментально, и физически. Сегодня мы встретили команду, которая хорошо действовала весь матч», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2016 20:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +324

      hellkid 2 декабря 2016, 10:31

      Каррера все по делу сказал.
      Хочется добавить, что поражение должно пойти в плюс, так сказать немного опустило ребят на землю. Надо дальше пахать - проходных матчей нет. Уж лучше проиграть сейчас, когда есть запас, чем в концовке чемпа - когда будет решаться чемпионство.
      Несмотря на первое месте, в спартаке есть проблемы, думаю, за перерыв в чемпионате Массимо поправит все + парочку усилений не помешало бы.

      -1
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 2 декабря 2016, 06:44

      Молодец!!!

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 1 декабря 2016, 22:49

      Каррера мужик!!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 декабря 2016, 22:28

      Просто кто-то раньше времени из игроков об отпуске начал думать. Всем по щщам бутсой пройтись в раздевалке!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 декабря 2016, 21:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Но в Спартаке ведь был "русский Месси"! Как можно было проиграть в основе с "Месси"! Надо признать, что наш "Мессии" похоже самый позорный "Месси" в мире

      -6
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 1 декабря 2016, 21:04

      бывает, тем футбол и интересен

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