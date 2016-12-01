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    Обертан, Селихов и Джикия начнут матч между «Анжи» и «Амкаром» с первых минут

    Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Амкара», в которых команды начнут матч 16-го тура РФПЛ.

    «Анжи»: Беленов, Мусалов, Гасанов, Гаджибеков, Тигиев, Маевский, Эбесилио, Бериша, Иличевич, Обертан, Боли.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Ямбере, Шандао, Амаду, Щербак, Газимагомедов, Георгиевский, Яковлев, Будковский.

    «Амкар»: Селихов, Милькович, Гол, Конде, Бодул, Огуде, Джикия, Идову, Черенчиков, Прокофьев, Йовичич.

    Запасные: Будаков, Хомич, Занев, Шиндер, Анене, Гиголаев, Баланович, Комолов, Хурцидзе, Салугин.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    01.12.2016 20:03
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