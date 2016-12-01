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Червиченко: «Кононов слабее Слуцкого, он не нужен ЦСКА»

1 декабря 2016, 15:47
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном приходе на пост главного тренера ЦСКА Олега Кононова. Ранее сообщалось, что специалист рассматривается армейцами в виде сменщика Леонида Слуцкого, который может покинуть команду уже в конце этого года.

«Думаю, Кононов не возглавит ЦСКА. На мой взгляд, он гораздо слабее Слуцкого. Думаю, место Леонида Викторовича, если эта отставка случится, займет Гончаренко. Мне кажется, ЦСКА нужен тренер с большими эмоциями и большей харизмой. Все-таки Слуцкий – импульсивный, более живой. А Кононов стоит примороженный у бровки и все. Я знаю некоторые моменты по его работе в «Краснодаре». Думаю, это не то, что нужно армейцам», – заявил Червиченко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Кононов Олег Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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luke-c1
1480598466
Червиченко хуже всех
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Pilottt
1480599652
Мега - Эксперт и до ЦСКА добрался
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джон базелон
1480600429
Краснодар поднял до еврокубков и поставил команде самый зрелищный и атакующий футбол в РФПЛ.Возможности ЦСКА намного больше чем у Краснодара.На мой взгляд оба тренера хороши.Я бы отдал свой голос за Кононова!
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Фан666
1480601906
А Червиченко даже Спартак поднять не смог, чепушилло!
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RedGreenHooligan
1480602214
Да блин ясно же, что он не возглавит ЦСКА... Скорее всего это будет Гончаренко(вероятность выше 90%) иначе бы его не брали на стажировку в ЦСКА после Урала... еще тогда было понятно, что это замена Лёне, в УФЕ просто опыта набирался...
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Pourport
1480602238
Гинер мог и с Бердыевым договориться,правда тот везде выгоды ищет а не растраты)
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Диктор
1480603044
Сочувствую вамболелы коней.Сам Червяк уже и до вас добрался.
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каа
1480606237
Бердыев, Гончаренко, иностранец...
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dedruz
1480608797
надо брать Гришина ВРИО главного тренера - пусть обкатывает молодняк до весны и если что - менять уже на другого.
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Dobroe Teplo za CSKA
1480623117
Кононов похоронит ЦСКА, Гончаренко в студию!
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