Червиченко: «Кононов слабее Слуцкого, он не нужен ЦСКА»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном приходе на пост главного тренера ЦСКА Олега Кононова. Ранее сообщалось, что специалист рассматривается армейцами в виде сменщика Леонида Слуцкого, который может покинуть команду уже в конце этого года.

«Думаю, Кононов не возглавит ЦСКА. На мой взгляд, он гораздо слабее Слуцкого. Думаю, место Леонида Викторовича, если эта отставка случится, займет Гончаренко. Мне кажется, ЦСКА нужен тренер с большими эмоциями и большей харизмой. Все-таки Слуцкий – импульсивный, более живой. А Кононов стоит примороженный у бровки и все. Я знаю некоторые моменты по его работе в «Краснодаре». Думаю, это не то, что нужно армейцам», – заявил Червиченко.