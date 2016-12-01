Валерий Газзаев считает, что ЦСКА надо сменить главного тренера

Назвать тренером Слуцкого может только человек с неординарной фантазией. Столько сколько он принёс позора для имиджа страны на международной арене, не смог сделать ни один тренер. В советские времена команду бы расформировали, а сам тренер дышал бы свежим таёжным воздухом в фуфайке и с пилою в руках.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Леонида Слуцкого. По мнению специалиста, данный шаг уже назрел для армейцев.
«ЦСКА на протяжении 14 лет является флагманом российского футбола. Все привыкли к его победам и участию в Лиге чемпионов. Но у любых клубов бывают моменты, когда надо сделать перезагрузку, и этот момент настал. Нужно к этому относиться спокойно, а не на эмоциях», – заявил Газзаев.