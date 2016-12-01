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    Валерий Газзаев считает, что ЦСКА надо сменить главного тренера

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Леонида Слуцкого. По мнению специалиста, данный шаг уже назрел для армейцев.

    «ЦСКА на протяжении 14 лет является флагманом российского футбола. Все привыкли к его победам и участию в Лиге чемпионов. Но у любых клубов бывают моменты, когда надо сделать перезагрузку, и этот момент настал. Нужно к этому относиться спокойно, а не на эмоциях», – заявил Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    01.12.2016 13:02
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 1 декабря 2016, 17:50

      Назвать тренером Слуцкого может только человек с неординарной фантазией. Столько сколько он принёс позора для имиджа страны на международной арене, не смог сделать ни один тренер. В советские времена команду бы расформировали, а сам тренер дышал бы свежим таёжным воздухом в фуфайке и с пилою в руках.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Spiridonovich 1 декабря 2016, 20:20

      думай,что пишешь..Кто принял сборную у капела и вывел нас на евро?

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      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 1 декабря 2016, 17:21

      Так перезагрузите игроков б...ля!!!! Хоть Ломоносов будет у руля а играть не кому

      1
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 1 декабря 2016, 16:16

      Чтоб коням стало славно жить
      Осталось тебя в чабаны предложить.

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > subbotaspartak 1 декабря 2016, 19:03

      мда))) глупее комментария не видел, он вообще то был уже у руля))) Армейцев и выиграл с ними Кубок Уефа)) так что твой глупый комент не в тему

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 16:05

      Газзаев после позора со сборной кубок уефа выиграл - Слуцкому как раз в тему.Пусть тотнэм обыграет - тогда гинер на игроков раскошелится и вперёд!Нет тогда распрощаются.

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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 декабря 2016, 15:50

      Проснулся...

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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 1 декабря 2016, 15:50

      Да дело не в Слуцком, а в чем, никто озвучивать не хочет

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 1 декабря 2016, 15:43

      думаю что нужно не тренера менять а расширять состав

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 1 декабря 2016, 15:30

      Заголовок не соответствует названию статьи

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 1 декабря 2016, 15:13

      Новый тренер, заранее, потребует свежих трансферов,без этого не пойдет.Так,если Гинер усилит команду сейчас,то и смена тренера не нужна,Слуцкий сам справится.Тренерское место может усилить,разве,что Бердыев,но там много своих нюансов...

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      Рейтинг: +231

      ВoВ > Юрий Крутько 1 декабря 2016, 15:19

      Кононов, Писарев, Гаджиев, Гончаренко, это еще не полный список! Что все за Бердыеча цепляются, в нашем чемпионате только один сильный тренер???Слуцкий уже не справится мне кажется...

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > ВoВ 1 декабря 2016, 18:07

      Простите кто сильный тренер? Говниев? как говаривал один персонаж "не смешите мои подковы". Эта проститутка пусть идет тренировать с сельскую школу.

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      Рейтинг: +231

      ВoВ > Gerero2198 1 декабря 2016, 18:09

      Это я на эмоциях писал список, просто бесит все клубы РФПЛ и ФНЛ, да что там, всей России хотят Бердыева)))

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > ВoВ 1 декабря 2016, 20:22

      нам не надо..У нас свой бердыев,не хуже..

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 1 декабря 2016, 15:12

      Капитан очевидность)))

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