Валерий Газзаев считает, что ЦСКА надо сменить главного тренера

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Леонида Слуцкого. По мнению специалиста, данный шаг уже назрел для армейцев.

«ЦСКА на протяжении 14 лет является флагманом российского футбола. Все привыкли к его победам и участию в Лиге чемпионов. Но у любых клубов бывают моменты, когда надо сделать перезагрузку, и этот момент настал. Нужно к этому относиться спокойно, а не на эмоциях», – заявил Газзаев.