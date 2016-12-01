Макаров: «Гамшик получает намного меньше Кокорина»

Воспитанник «Спартака», а ныне голкипер «Таранто» Артем Макаров рассказал о том, как ему играется и живется в Италии. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

– Молодые футболисты в Италии получают немного. Это нормально?

– Я считаю, что это нормально. Ты еще молодой, нужно многое доказывать. Даже если брать зарплаты Кокорина и Гамшика, то… Гамшик играет в «Наполи», в чемпионате посильнее, но в плане заработков во многом уступает Кокорину. В Италии в дубле не все игроки на контракте: только пять-шесть человек. Это не оттого, что клуб жадничает, просто в тех, кто получает, верят особенно. Если брать Россию, то там, наверное, все на зарплатах.

– Сравнишь свою зарплату в «Фиорентине» и «Спартаке-2»?

– В Италии в этом плане я проиграл. Но я не за деньгами ехал.