Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макаров: «Гамшик получает намного меньше Кокорина»

1 декабря 2016, 11:08
7

Воспитанник «Спартака», а ныне голкипер «Таранто» Артем Макаров рассказал о том, как ему играется и живется в Италии. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

Молодые футболисты в Италии получают немного. Это нормально?

– Я считаю, что это нормально. Ты еще молодой, нужно многое доказывать. Даже если брать зарплаты Кокорина и Гамшика, то… Гамшик играет в «Наполи», в чемпионате посильнее, но в плане заработков во многом уступает Кокорину. В Италии в дубле не все игроки на контракте: только пять-шесть человек. Это не оттого, что клуб жадничает, просто в тех, кто получает, верят особенно. Если брать Россию, то там, наверное, все на зарплатах.

– Сравнишь свою зарплату в «Фиорентине» и «Спартаке-2»?

– В Италии в этом плане я проиграл. Но я не за деньгами ехал.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Таранто Фиорентина Спартак Гамшик Марек Кокорин Александр Макаров Артем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
petrovich666
1480580932
прямо турне по Европе и молодняку у боибардира
Ответить
Lester84
1480583886
Что за проблема? Захочет Гамшик получать больше денег - приедет играть в Россию. Более того - этот вариант вполне вероятен, когда возраст перевалит за 30-ку. Тот же Спартак его с радостью возьмет.
Ответить
Nerlinger
1480585933
Разжиревшие коты
Ответить
Топс
1480587894
Все получают меньше чем в России
Ответить
Gullit 76
1480594737
Мне кажется плохо когда никому ещё неизвестный игрок раздаёт интервью - не простят.Помню в цска хотел игрок(не помню фамилию то ли из чемпа японии или кореи,русский) говорил что контракт подписан - и где он? Пропал,
Ответить
alexandr1205
1480596110
Слишком много Макарова сегодня.
Ответить
Psih86
1480601332
Гамшик или Кокорин,о чем вообще речь!!!О Кокорине ходят легенды по Европе,им интересовался Арсенал Лондонский,его сватают в Испанию,Италию...сравнили не сравнимое,Кокорин это топовый и забивной форвард,играющий за ЗЕНИТ,а не какой-то там Наполи,конечно он должен больше Гамшика получать.Можно сказать это Легенда Российского футбола,он все по делу получает свои миллиарды!!!:-):-):-)
Ответить
Главные новости
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Все новости
Все новости
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
Вчера, 19:09
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
Вчера, 17:23
Раскрыт новый клуб Влаховича
Вчера, 14:19
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
Вчера, 13:53
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
Вчера, 10:28
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+