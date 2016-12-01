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    Девич: «Обыграли «Арсенал» за счет индивидуальных качеств»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о том, какой выдалась для его команды игра против «Арсенала» (1:0) в матче 16-го тура РФПЛ.

    «Очень холодно, тяжело. Играть, когда температура ниже минус 11-12, очень тяжело. Но мы были в одинаковых условиях с «Арсеналом». Несмотря на погоду, во втором тайме показали неплохой рисунок игры. За счет чего удалось выиграть? За счет индивидуальных качеств, наверное. В голевой атаке М'Вила сыграл великолепно, сразу дал пас в свободную зону, и Жонатас забил. Надо сказать, что Рыжиков два раза тоже среагировал очень здорово, как всегда. Поддержка болельщиков? Что сказать. Вы видели, что и баннер был в мою поддержку. Я очень благодарен, очень их люблю. Особенно ту группу, которая находилась на стадионе. Не знаю, как описать словами. Только позитив», — сказал форвард.

    Источник: ФК «Рубин»

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    01.12.2016 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 декабря 2016, 14:04

      Когда вы только начнете играть с первого,а не со второго тайма?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 декабря 2016, 11:50

      Молодцы!!!

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