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    Коробов: «Нам было неважно, какой состав «Ростова» будет нам противостоять»

    Полузащитник «Урала» Дмитрий Коробов пообщался с журналистами после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 16-го тура РФПЛ. По словам футболиста, его команде было очень непросто добыть три очка в этой игре.

    «Нужно было выигрывать, но это тяжелая победа. Поле тяжелое, сказывалась погода. Тут был важен характер, мы все выложились, играли хорошо и добились победы. Мы отталкивались от своей игры. Нам было неважно, кто приедет, — основной уставший состав или неуставший. Это была последняя домашняя игра, нужно было побеждать. Хорошо, что выиграли. Ситуация тяжелая, немного подправили ее. Надо искать путь, выигрывать, и все будет хорошо», — сказал Коробов.

    Источник: ФК «Урал»

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    01.12.2016 10:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      VS282 1 декабря 2016, 14:17

      Повезло.)))Залетел дурак)))) А в целом все молодцы...Урал с победой!!!

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      Рейтинг: +345

      Totti11 1 декабря 2016, 14:04

      играли вы бздово! Просто ужасно! У Ростова было только два игрока твёрдого основного состава, и то вас гоняли всю игру! В таких случаях, говорят повезло, "дурачка" забили! Поле ужасно подготовлено к игре( в Питере тоже был снег , но поле было более приемлемо для игры). Нельзя играть в Северных районах нашей необъятной страны в ноябре-декабре, нельзя и точка!!!Мало того что это не похоже на футбол, так ещё и игроки очень подвержены травмам и повреждениям в таких условиях намного сильнее!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 декабря 2016, 12:27

      Ростов - Уважаю!
      Ростовчанок- Люблю!
      Не всех конечно...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 декабря 2016, 12:01

      из дублёров, более- менее показывает игру кудрявый армянин...
      может быть Григорьев сможет вырасти в игрока( Азмун у Бердыева тоже сначала скромно себя вёл, но научился нормальной наглости)...
      папа, который Гуйе, вообще никак не выглядит....
      вобщем, катать состав и катать)))
      лишь бы Бердыеву не делали нервы журнашлюшки разные...
      хотя, скорее они делают нервы болельщикам, а не Бекиичу..
      зимой может подберёт кого из Рубина, а там с новой силой)))

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