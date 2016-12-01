Гришин: «Пока некорректно говорить об уходе Слуцкого»

Вчера другое совершенно говорил. Видимо по языку дали.
Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин уверен, что на данный момент рано говорить об уходе главного тренера первой команды Леонида Слуцкого. Напомним, что в СМИ появилась информация об увольнении специалиста после предстоящей игры Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
– Тем не менее, в прессе активно обсуждаются кандидатуры возможных сменщиков Слуцкого – ваша, Кононова, Гончаренко. Вы созрели для работы в основе ЦСКА?
– Я к такой информации отношусь как к неподтвержденной. Созрел или не созрел? Вот Кононов созрел. Он создал хорошую команду в Краснодаре. Его подопечные показывали классный футбол. А про себя я ничего сказать не могу. На этом уровне не работал. Получится у меня или нет? Вопрос без ответа.
– То есть, если предложат возглавить ЦСКА, готовы попробовать?
– Если Евгений Леннорович Гинер мне скажет: «Саша, надо!», тогда я отвечу, что готов. Но это мы сейчас опять же предполагаем. Это некорректно, ничего же еще не ясно. Слуцкий настолько сильный специалист. Зачем рассуждать о том, чего нет? Надо оставаться всегда человеком. Есть тренерская этика, Леонид Викторович продолжает работать.