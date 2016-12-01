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    Гришин: «Пока некорректно говорить об уходе Слуцкого»

    Наставник молодежной команды ЦСКА Александр Гришин уверен, что на данный момент рано говорить об уходе главного тренера первой команды Леонида Слуцкого. Напомним, что в СМИ появилась информация об увольнении специалиста после предстоящей игры Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    – Тем не менее, в прессе активно обсуждаются кандидатуры возможных сменщиков Слуцкого – ваша, Кононова, Гончаренко. Вы созрели для работы в основе ЦСКА?

    – Я к такой информации отношусь как к неподтвержденной. Созрел или не созрел? Вот Кононов созрел. Он создал хорошую команду в Краснодаре. Его подопечные показывали классный футбол. А про себя я ничего сказать не могу. На этом уровне не работал. Получится у меня или нет? Вопрос без ответа.

    – То есть, если предложат возглавить ЦСКА, готовы попробовать?

    – Если Евгений Леннорович Гинер мне скажет: «Саша, надо!», тогда я отвечу, что готов. Но это мы сейчас опять же предполагаем. Это некорректно, ничего же еще не ясно. Слуцкий настолько сильный специалист. Зачем рассуждать о том, чего нет? Надо оставаться всегда человеком. Есть тренерская этика, Леонид Викторович продолжает работать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2016 07:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6723

      maior-60 1 декабря 2016, 08:49

      Вчера другое совершенно говорил. Видимо по языку дали.

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      Рейтинг: +103

      Серго24 > maior-60 1 декабря 2016, 12:01

      говорить и писать статью про то что говорил по моему это разное...вот если бы видос закинул где он говорил это другой разговор...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2016, 08:40

      Надеюсь Л.В. Слуцкий останется главным тренером ЦСКА и начнет больше
      доверять игрокам из молодёжки и наигрывать их в основе.

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      Рейтинг: +103

      Серго24 > vladimir-7 1 декабря 2016, 12:02

      Полностью с тобой согласен

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      Рейтинг: +103

      Серго24 > vladimir-7 1 декабря 2016, 12:03

      лайк не могу поставить 49 рейтинг)

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