Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гришин: «Головин – это победа системы ЦСКА»

1 декабря 2016, 06:29
16

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин надеется, что полузащитник Александр Головин еще не до конца раскрыл свой потенциал.

– Первой частью сезона вы, по идее, должны быть довольны?

– В принципе, да. И результатами, и особенно качеством игры наш тренерский штаб удовлетворен. Самое главное, что у ребят правильное отношение к футболу. Мы никогда не скрывали, что нас не сильно волнуют занятые места. Работаем, чтобы наши воспитанники попадали в основной состав. И вы видите, что Саша Головин играет в первой команде, Федя Чалов, Астемир Гордюшенко уже появляются на поле. Для нас это самая радостная новость!

– Головин сейчас показывает свой максимум?

– Согласитесь, не так легко завоевать место в составе чемпионов России. Думаю, что Саша себя хорошо проявляет. Его потолок мы не знаем. Может быть, он может играть и лучше, а, возможно, это его предел. Факт пока в том, что мальчик из системы ЦСКА регулярно играет в первой команде. Он прошел все ступени. Это большая победа именно клуба, всей системы, что Головин дошел до основы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Гришин Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VIPded
1480567599
Удачи ЦСКА!!!
Ответить
Фан666
1480568649
Смущает, что это единственный своё воспитанник за многие последние годы, а остальная сотня игроков где?
Ответить
vladimir-7
1480570379
Молодцы! Побольше готовьте игроков для основы ЦСКА. Здоровья и удачи!
Ответить
Garrincha58
1480571250
Головин? а что он такого показывает? средний игрок таких как он должно появлятся по 5-7 в году, а у нас где они!?
Ответить
Garrincha58
1480572454
одного за 10 лет выпустили и рады посмотрим что он покажет в дальнейшем
Ответить
Garrincha58
1480572554
мне насрать кто тут минусует надо свою точку зрения иметь а не плюсики или минусики ставить сидя на горшках а таких тут пруд пруди недоразвитых
Ответить
Garrincha58
1480572623
майор Дзагоев сяди на горшке и подтери свои какашки
Ответить
Lev Aleks
1480573653
да хороший игрок)
Ответить
DS7
1480579618
Головин - хороший игрок, с огромным потенциалом. Дай Бог, чтобы раскрыл его полностью. Но хвалить так часто и так много столь молодого игрока нельзя, Сашку Кокорина и Димку Сычёва все знаем
Ответить
pntrz
1480606773
через год в аренде у Уфы
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
2
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
1
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
3
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
3
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
11
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+