Гришин: «Головин – это победа системы ЦСКА»

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин надеется, что полузащитник Александр Головин еще не до конца раскрыл свой потенциал.

– Первой частью сезона вы, по идее, должны быть довольны?

– В принципе, да. И результатами, и особенно качеством игры наш тренерский штаб удовлетворен. Самое главное, что у ребят правильное отношение к футболу. Мы никогда не скрывали, что нас не сильно волнуют занятые места. Работаем, чтобы наши воспитанники попадали в основной состав. И вы видите, что Саша Головин играет в первой команде, Федя Чалов, Астемир Гордюшенко уже появляются на поле. Для нас это самая радостная новость!

– Головин сейчас показывает свой максимум?

– Согласитесь, не так легко завоевать место в составе чемпионов России. Думаю, что Саша себя хорошо проявляет. Его потолок мы не знаем. Может быть, он может играть и лучше, а, возможно, это его предел. Факт пока в том, что мальчик из системы ЦСКА регулярно играет в первой команде. Он прошел все ступени. Это большая победа именно клуба, всей системы, что Головин дошел до основы.