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    Луческу: «Я уже привык к несправедливости московских арбитров»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

    «Я уже говорил, что «Уфа» – организованная команда, умеет контратаковать. На таком поле и в таких погодных условиях им было удобно играть, поскольку мы не успевали закрывать зоны. Что касается нас, то мы сумели провести только одну контратаку лишь в конце, когда сопернику пришлось раскрыться. Сегодня соперник заслуживал большего, но мы прибавили в конце и забили два мяча. Рады, что заработали три очка.

    Не хватает ротации в команде? Мы не можем делать эксперименты – нет на это времени. Например, меня на сборах летом очень радовал Могилевец, но потом он получил травму и выбыл. Но он вызывается в сборную – я ценю его. Это же касается и Джорджевича: он хорошо начал, но сейчас не может набрать оптимальные кондиции после травмы. Просто сейчас не успеваю наигрывать связи – это мы попробуем реализовать на сборах зимой, где будет много товарищеских матчей.

    Игра в Краснодаре? Мы сделали глубокий анализ этой игры. Если брать во внимание опыт многих игроков, то ошибки, которые они допустили в этом матче, недопустимы. Я тогда не комментировал игру после, но многие московские команды это бы сделали, и было бы много шума. Я сейчас могу перечислить много фолов, которые не увидели судьи. Почему-то именно московские арбитры судили нас в последних трех матчах, которые наверняка не могут быть беспристрастными. Например, в Грозном грубо сыграли на Гарсии – и ничего. Но я уже привык к такой несправедливости. На Украине тоже так было – у меня теперь иммунитет к этому.

    Кто должен бить штрафные? Сегодня мы договорились, что это будет делать Маурисио, но Юра Жирков предложил себя в том эпизоде в первом тайме – это хорошая позиция для него, под левую ногу. Жаль, что не попал», – сказал Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2016 23:10
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 1 декабря 2016, 10:47

      В зените после поражения все ныли, что адвокат, что боаш, что луческу. Вместо того чтобы признать расслабленность после гола они винят в поражении всегда судей

      -1
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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 1 декабря 2016, 10:08

      Цыганский нытик!!! Тошно читать.....

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 1 декабря 2016, 09:24

      Все свои команды цыган обучает нырять. И ноет, когда попадаются судьи, которых этот "артистизм" не торкает или газпромовские деньги всё-таки пахнут. При этом считает нытьё своей исключительной прерогативой и страшно обижается, когда про судейство заговаривает кто-то ещё, пусть даже и по делу. Вон - до сих пор припоминает. "Обидели юроооодвагааааа! Отняли капеееееичкууууу!..."©

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 1 декабря 2016, 09:09

      Их предвзятость лежит на поверхности ! А почему бы хоть разок матч Зенита не мог бы отсудить Питерский судья, ну так, для разнообразия...

      1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 1 декабря 2016, 08:55

      да ладно пусть разок свинарня станет чумпионом РеФеПеЛа, а то жалко их уже, зато как они обсерутся на следующий год в Европе мы все посмеемся

      -3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 1 декабря 2016, 09:12

      Не будут они Чемпионами.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Garrincha58 1 декабря 2016, 09:13

      Вряд ли станут, пукнут жидким во втором круге

      0
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      ...
      Рейтинг: +114

      Wertalet > Garrincha58 1 декабря 2016, 12:51

      Спартак просто устал постоянно выигрывать как было в 90-х и взял перерыв. Тем самым дал возможность другим клубам ощутить вкус победы... ЦСКА с Зенитом повыигрывали и теперь пора и Спартаку возвращаться в большую игру

      -1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 1 декабря 2016, 03:27

      бедный Мистер.в шахте было два полноценных состава а у бомжей ...

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 декабря 2016, 02:07

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      Достойный наследник Боаша

      -5
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 декабря 2016, 01:56

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      Вот честно - смешно. Я помню славную победу над Спартаком. А теперь ныть про судей - ну реально перебор. Или проблема в том, что не всех клуб покупает? Ну если бы все клуб мог купить, тренера Луческу не наняли бы, а дворника дядю Ваню поставили. Пусть радуется

      -5
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 декабря 2016, 01:49

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      Да, Зенит(С.П.Б) - не Шахтёр(Львiв), да и погода и судьи - хреновые...И в жопу не целуют....А хули хотел, - Россия - не Украина !...

      -5
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Par Mezan 1 декабря 2016, 02:48

      а что такое Украина ?

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Par Mezan 1 декабря 2016, 03:30

      Шахтёр (Донецк)!!..а твой львов ...

      -2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 1 декабря 2016, 01:42

      дауж засуживают зеню, самому не смешно ,а цыганио

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