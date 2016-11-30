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    Лига 1. «Ницца» победила «Генгам» и другие результаты

    В матче 15-го тура Лиги 1 «Ницца» благодаря голу Юнеса Бельханда оказалась сильнее «Генгама» – 1:0.

    Таким образом, «Ницца» останется лидером чемпионата после этого тура.

    В других встречах «Нанси» обыграл «Метц», «Нант» был разгромлен «Лионом», «Бастия» и «Бордо» сыграли вничью, «Сент-Этьен» и «Марсель» голов не забили, «Тулуза» переиграла «Монпелье».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

    Генгам – Ницца – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бельханда, 5.

    Нанси – Метц – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Педретти, 38; 2:0 – Куффо, 79; 3:0 – Диа, 80; 4:0 – Беннассер, 90.

    Удаления: нет – Ассу-Экотто, 83.

    Нант – Лион – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Толиссо, 16; 0:2 – Лаказетт, 39 (с пенальти); 0:3 – Гоналон, 42; 0:4 – Вальбуэна, 60; 0:5 – Диахаби, 75; 0:6 – Фекир, 81.

    Бастия – Бордо – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бифума, 49; 1:1 – Лаборде, 78.

    Удаления: Маранж, 82 – нет.

    Сент-Этьен – Марсель – 0:0

    Тулуза – Монпелье – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Силла, 19.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 23:25

      Ницца... если команда может себе позволить Марио, значит она не случайно добивается успехов.

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