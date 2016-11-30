Данильянц: «Тяжело восстанавливать ребят эмоционально. Мешает плотный график игр»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги встречи 16-го тура РФПЛ против «Урала» (0:1).

«Сегодня был матч, который проходил в сложных условиях. Это касается погоды и нашего состава. Из-за плотного календаря было принято решение провести ротацию. Были моменты у двух команд. Думаю, что ничья была бы справедливым итогом. Тяжело восстанавливать ребят эмоционально. Мешает плотный график игр. Физически они готовы, а вот психологически… «Зенит», ПСВ – нам очень тяжело на финише года.

Бухаров пропустил много матчей, был травмирован. Пока что ему не удается набрать оптимальную форму. Сегодня ему было очень тяжело. Саша – мастер, но у него многое не получалось», – заявил Данильянц.