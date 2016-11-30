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    Данильянц: «В матче с «Уралом» «Ростову» не хватало лидеров»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями после матча 16-го тура РФПЛ против «Урала» (0:1).

    «Можно ли говорить, что сегодня «Ростову» очень сильно не хватило своих лидеров? Безусловно. Мы пропустили гол, и нам надо больше мастерства, чтобы отыграться.

    Не рассматривали ли вариант привести в Екатеринбург несколько футболистов основного состава? Нет. Здесь и перелет, и восстановление, а 3 декабря должны играть против «Зенита». Ребятам было бы сложно. Возможно, мог бы быть другой план, если бы точно знали, что игра против «Зенита» будет перенесена.

    Мне кажется, ребята сделали все, что в их силах. К сожалению, этого недостаточно было, чтобы забить ответный гол», – заявил Данильянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2016 19:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +664

      Небесная 30 ноября 2016, 23:08

      Ростову и Зениту терпения

      0
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      Рейтинг: +71

      Ден61 30 ноября 2016, 20:35

      Вообще были ни о чем.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 30 ноября 2016, 20:35

      3 матча за 6 дней (СР-СБ-ВТ) - это действительно много, а два вполне могут осилить.
      Думаю Ростов возьмет очки в обеих матчах, по крайней мере надеюсь на это.
      Успехов Ростов. Особенно в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 30 ноября 2016, 20:22

      Кады не знали, будет перенос или нет, то и планировать надо было, что переноса не будет....

      Сегодня могли сыграть с Уралом и лидеры, за неделю до ПСВ

      А против Зенита выставить эту шелупонь, которая сегодня отдала три очка.....

      РЫБКУ СЪЕСТЬ НЕ УДАЛОСЬ....

      Теперь уж пусть они и против Зенита сыграют, чем ЗА ТРИ ДНЯ ДО ИГРЫ С ПСВ ЛИДЕРОВ ГОНЯТЬ...

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