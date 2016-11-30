Василий Березуцкий: «Очень тяжело найти оправдание поступку Еременко»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признался, что ему очень обидно за Романа Еременко. Напомним, что ФИФА дисквалифицировала хавбека армейцев на два года за употребление кокаина.

– Как вы отнеслись ко всей этой истории – осудили его или, наоборот, поддержали?

– Я с Ромой, конечно, общался. Сейчас отношусь к нему не как к футболисту, а как к человеку. Переживаю. Поддержал Еременко и пожелал ему удачи. Как спортсмена его понять абсолютно не могу, но по-человечески за него очень обидно. В жизни все бывает… Но всегда буду поддерживать Рому!

– То, что случилось, – это скорее случайность?

– Слушайте, я в этом не разбираюсь, и мне даже как-то сложно что-либо комментировать. В спорте таких вещей не приемлю и не понимаю, но если брать человеческий аспект, то это совсем другое. Дорожу дружбой с Ромой и всегда готов ему помочь.

– Он сейчас подавлен?

– Конечно. Рома переживает, что так сильно подвел и команду, и себя самого. Найти для себя оправдания в такой ситуации очень тяжело.