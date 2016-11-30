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  • Василий Березуцкий: «Очень тяжело найти оправдание поступку Еременко»

Василий Березуцкий: «Очень тяжело найти оправдание поступку Еременко»

30 ноября 2016, 14:06
12

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признался, что ему очень обидно за Романа Еременко. Напомним, что ФИФА дисквалифицировала хавбека армейцев на два года за употребление кокаина.

– Как вы отнеслись ко всей этой истории – осудили его или, наоборот, поддержали?

– Я с Ромой, конечно, общался. Сейчас отношусь к нему не как к футболисту, а как к человеку. Переживаю. Поддержал Еременко и пожелал ему удачи. Как спортсмена его понять абсолютно не могу, но по-человечески за него очень обидно. В жизни все бывает… Но всегда буду поддерживать Рому!

– То, что случилось, – это скорее случайность?

– Слушайте, я в этом не разбираюсь, и мне даже как-то сложно что-либо комментировать. В спорте таких вещей не приемлю и не понимаю, но если брать человеческий аспект, то это совсем другое. Дорожу дружбой с Ромой и всегда готов ему помочь.

– Он сейчас подавлен?

– Конечно. Рома переживает, что так сильно подвел и команду, и себя самого. Найти для себя оправдания в такой ситуации очень тяжело.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Еременко Роман
Комментарии (12)
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MU_Fan#1
1480509323
Есть люди, которые хотели бы играть в футбол, но таланта нет, из кожи вон лезут и всё напрасно. Они, наверное, многое бы отдали, что бы играть. А тут всё это уже есть - пользуйся. Не ценят люди того, что имеют. За что его жалеть? За то, что он самолично свою жизнь в мусорный бак выкинул?
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Каратель помойников
1480509378
чего нарколыгу поддерживать? когда он кокс нюхал он ни о ком не думал
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cska-62
1480509450
А что за "поступок"? Нам так ничего и не объяснили! И из невнятных объяснений функционеров следовало, что Роман - не виноват! Типа, попал запрещённый препарат в организм случайно... Развели вселенский заговор! Не покушение же на Папу Римского он готовил?! Могли бы всё ясно и конкретно объяснить. Хотя бы уже после решения УЕФА.
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neofizer
1480511389
легко оправдываются только взяточники и ворЫ..
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Cosh18
1480512043
Жаль, он украшение чемпионата
Ответить
ДяДь ПашА
1480514013
Вася нормальный парень у коней таких не много,конечно он не скажет в СМИ что Еременко опозорил и коней и Россию.
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yorgenbarenz
1480514589
Интересно,чем это ты "всегда готов помочь" наркоману?Подозреваю,Рома давно на коксе.Похудел сильно.
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