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    Василий Березуцкий: «Глушаков – это похороны? А где он был 15 последних лет?»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал фразу болельщика в адрес автора одного из голов «Спартака» в матче с армейцами Дениса Глушакова.

    – Как лично вы восприняли фразу болельщика «Спартака» перед матчем с ЦСКА: «Глушаков – это похороны»?

    – Ой… Честно говоря, я даже не слышал этого.

    – Серьезно?

    – Правда.

    – Тогда поясним: фанат точно предсказал счет дерби, так как, по его мнению, «Глушаков – это похороны».

    – А, вон оно что. Все может быть. Где же Глушаков был 15 последних лет? (улыбается). Не знаю. Здесь дело же не в самом Денисе, а в болельщике – он же это сказал. Так что сложно что-то комментировать. Вот берешь историю российского футбола, открываешь, читаешь. В Википедии все вроде написано.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 11:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +134

      илья 009 30 ноября 2016, 18:58

      КАКОЙ вопрос - такой ответ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 30 ноября 2016, 18:08

      Берёшь и читаешь, что:
      1. Спартак самый популярный клуб России.
      2. Единственный клуб, который играл в 3 полуфиналах еврокубков.
      3. Входит в 6 клубов, набравши 18 очков из 18 в грурровом этапе Лиги Чемпионов.
      Продолжать?

      1
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Павелий 1 декабря 2016, 21:39

      1. Дураков в стране много
      2. Так себе достижение на фоне еврокубков ЦСКА и Зенита
      3. 6 поражений из 6 с разницей 1-18 в 2002 году

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий > 007abdul007 3 декабря 2016, 06:24

      Первый пункт характеризует автора поста. Точка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 30 ноября 2016, 16:12

      иуда Глушаков!))) в Локо интерьвью давал что спартак...... и никогда а сам!!! а еще голос как у отъявленного петуха!!!!!! с таким грузом Спартак чемп не возьмет, сдаст, продаст, пид.раст!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 30 ноября 2016, 15:54

      берёзе на свалку уже пора,вместе со слуцким и игнашевой)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 30 ноября 2016, 14:15

      ахаха красиво)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 30 ноября 2016, 13:28

      Рано еще, цыплят по осени считают

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 30 ноября 2016, 13:25

      дерево

      2
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 30 ноября 2016, 13:05

      Вообще о чем тема? Глушаков умер? И об этом спросили у Березуцкого? Очередной маразм. Ничего, кроме желания спровоцировать скандал. "Похороны" будут, если Спартаку придется на следующий год играть в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 30 ноября 2016, 12:50

      О чем эта "новость"? Что только не высосут из пальца, чтобы хоть что-то написать

      4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 30 ноября 2016, 12:22

      Березуцкий случайно не родня Кличко? )))

      0
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