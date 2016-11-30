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  • Василий Березуцкий: «Глушаков – это похороны? А где он был 15 последних лет?»

Василий Березуцкий: «Глушаков – это похороны? А где он был 15 последних лет?»

30 ноября 2016, 11:44
16

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал фразу болельщика в адрес автора одного из голов «Спартака» в матче с армейцами Дениса Глушакова.

– Как лично вы восприняли фразу болельщика «Спартака» перед матчем с ЦСКА: «Глушаков – это похороны»?

– Ой… Честно говоря, я даже не слышал этого.

– Серьезно?

– Правда.

– Тогда поясним: фанат точно предсказал счет дерби, так как, по его мнению, «Глушаков – это похороны».

– А, вон оно что. Все может быть. Где же Глушаков был 15 последних лет? (улыбается). Не знаю. Здесь дело же не в самом Денисе, а в болельщике – он же это сказал. Так что сложно что-то комментировать. Вот берешь историю российского футбола, открываешь, читаешь. В Википедии все вроде написано.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Березуцкий Василий Глушаков Денис
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1480496416
Зависть..................... ой как не красиво.
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bafor
1480497213
Глушаков и в сезоне 13-14 становился лучшим игроком по мнению болельщиков. Читайте, Уася, не википедию.
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turist82
1480497765
Березуцкий случайно не родня Кличко? )))
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CSKA_Michael
1480499447
О чем эта "новость"? Что только не высосут из пальца, чтобы хоть что-то написать
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Бестолковый
1480500351
Вообще о чем тема? Глушаков умер? И об этом спросили у Березуцкого? Очередной маразм. Ничего, кроме желания спровоцировать скандал. "Похороны" будут, если Спартаку придется на следующий год играть в еврокубках.
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alll-1
1480501541
дерево
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ЧуСа 21
1480504519
ахаха красиво)))
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Бульба
1480510499
берёзе на свалку уже пора,вместе со слуцким и игнашевой)))
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Павелий
1480518508
Берёшь и читаешь, что: 1. Спартак самый популярный клуб России. 2. Единственный клуб, который играл в 3 полуфиналах еврокубков. 3. Входит в 6 клубов, набравши 18 очков из 18 в грурровом этапе Лиги Чемпионов. Продолжать?
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илья 009
1480521508
КАКОЙ вопрос - такой ответ.
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