Василий Березуцкий: «Глушаков – это похороны? А где он был 15 последних лет?»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал фразу болельщика в адрес автора одного из голов «Спартака» в матче с армейцами Дениса Глушакова.

– Как лично вы восприняли фразу болельщика «Спартака» перед матчем с ЦСКА: «Глушаков – это похороны»?

– Ой… Честно говоря, я даже не слышал этого.

– Серьезно?

– Правда.

– Тогда поясним: фанат точно предсказал счет дерби, так как, по его мнению, «Глушаков – это похороны».

– А, вон оно что. Все может быть. Где же Глушаков был 15 последних лет? (улыбается). Не знаю. Здесь дело же не в самом Денисе, а в болельщике – он же это сказал. Так что сложно что-то комментировать. Вот берешь историю российского футбола, открываешь, читаешь. В Википедии все вроде написано.