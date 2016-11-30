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  • Гончаренко является фаворитом на пост главного тренера ЦСКА

Гончаренко является фаворитом на пост главного тренера ЦСКА

30 ноября 2016, 08:43
13

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы покинуть столичный клуб. Наиболее вероятным сменщиком на его посту считается наставник «Уфы» Виктор Гончаренко. У него уже есть опыт работы в тренерском штабе армейцев, что делает его главным претендентом на данную должность. В его контракте с «Уфой» есть пункт о том, что башкирский клуб обязан отпустить специалиста в ЦСКА без компенсации.

Известно, что на пост главного тренера также может претендовать Олег Кононов, работавший до недавнего времени в «Краснодаре».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Слуцкий Леонид Кононов Олег Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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yorgenbarenz
1480485617
В ЦСКА надо очень сильного тренера.ЦСКА-флагман нашего футбола.Его 7 лет постепенно гробили,не обновляли состав. Нужен смелый тренер с острым нюхом на молодые таланты.
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84aivengo
1480486236
лучше кононова..
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Алексей Гозиас
1480487350
Жаль Слуцкого, наконец поняли что надо менять состав и главное,что есть таланты.
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Semargl18
1480487756
Не успел ишо Федот
Шагу сделать от ворот,
А уж вороны слетелись
На Федотов огород!.. (с)
Ответить
Shaft
1480489246
Конечно Гончаренко является! Он единственный кандидат. Потому что он условно бесплатный. А, как мы знаем, что условно бесплатно - то Гинеру хорошо. Жаль, что не Кононова приглашают.
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sprint5
1480491531
не царский престол чтоб стать фаворитом
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dimsok
1480493806
Мне тоже думается, что Гончаренко в самый раз.
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Kulimen
1480494821
Мечты сбываются...
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Duken
1480495817
Не знаю что требуют от Слуцкого если игроков нет
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ASR77
1480502077
Кононов тоже бесплатен , отступных нет , думаю все же его надо! и игру выстроит и зрелищность будет!
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