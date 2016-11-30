Гончаренко является фаворитом на пост главного тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы покинуть столичный клуб. Наиболее вероятным сменщиком на его посту считается наставник «Уфы» Виктор Гончаренко. У него уже есть опыт работы в тренерском штабе армейцев, что делает его главным претендентом на данную должность. В его контракте с «Уфой» есть пункт о том, что башкирский клуб обязан отпустить специалиста в ЦСКА без компенсации.

Известно, что на пост главного тренера также может претендовать Олег Кононов, работавший до недавнего времени в «Краснодаре».