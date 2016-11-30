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  • Сарычев: «По потенциалу Крицюк – самый сильный вратарь России»

Сарычев: «По потенциалу Крицюк – самый сильный вратарь России»

30 ноября 2016, 06:14
4

Экс-голкипер «Торпедо» Валерий Сарычев считает, что ведущие российский вратари не используют свой потенциал на все сто процентов, а это зачастую приводит к регрессу.

«Единственный, кто за последние годы использовал свой потенциал на 100 процентов – Акинфеев. Хотя потенциал у него средний. Но он его использует его по максимуму. Поэтому он и лучший вратарь России.

А остальные, кто по возможностям были даже выше, например, Малафеев, не раскрылись до конца. А ведь Малафеев мог стать ощутимо более сильным вратарем, чем Акинфеев, но не получилось. Сейчас такая же проблема у Гилерме, у которого сумасшедший потенциал, но он его не реализует. У Лодыгина тоже серьезные возможности, но нет прогресса, и даже начался регресс.

Сейчас вот Крицюка начали менять в «Краснодаре». Хотя по потенциалу – это самый сильный вратарь России на данный момент. Он превосходит конкурентов по всем показателям. Слежу за ним – у него практических нет слабых мест. Но что-то не получается, стал допускать просчеты.

Бывает, теряет концентрацию – порой небрежно сыграет на выходе, еще в каких-то моментах. Например, помните эпизод в недавней игре с «Зальцбургом» (1:1)? Когда Крицюк на первых минутах матчах ошибся в простой ситуации, но игрок австрийской команды простил. Вратарь все 90 минут должен быть предельно сконцентрирован», – считает Сарычев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Локомотив Краснодар Малафеев Вячеслав Акинфеев Игорь Гилерме Крицюк Станислав Лодыгин Юрий
Комментарии (4)
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eleng
1480476356
Видимо реально видит, прям расписал кто какой! Так в том и сила чтоб держать концентрацию и стабильным быть. Джанаев - самый сильный, так вернуться не каждый смог бы.
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каа
1480484319
это самый сильный вратарь России на данный момент....Бывает, теряет концентрацию – порой небрежно сыграет на выходе...логика где.?..- Вроде Сарычев вратарь: головой не часто играл...((( развелось тут псевдоэкспертов...(((
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Krasnodar 123
1480512930
Особенно впечатляет игра на выходах!
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