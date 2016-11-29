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  • Газинский: «Хави Гарсия поступил не по-футбольному, ударил исподтишка»

Газинский: «Хави Гарсия поступил не по-футбольному, ударил исподтишка»

29 ноября 2016, 21:27
10

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что после столкновения с Хави Гарсией в матче 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1) долго не мог уснуть из-за головной боли. Напомним, хавбек получил удар локтем, из-за чего потерял сознание.

«Хави Гарсия поступил не совсем хорошо, не по-футбольному, ударил исподтишка. Думаю, что этот поступок его не красит. Случилось то, что случилось. Пускай это останется на его совести. После матча я приехал домой. Болела голова, болел нос, состояние было не очень. Долго не мог уснуть. Но команда победила, эмоции переполняли, и это было важнее всего», – сказал футболист в эфире программы «Все на футбол».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Хави Гарсия Газинский Юрий
Комментарии (10)
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Диктор
1480445010
А кто сказал ,что он мужик?
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Krasnodar 123
1480446010
ЮРА ПОПРАВЛЯЙСЯ СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ! НЕ ДЕРЖИ ЗЛА ОН ВЕДЬ УБОГИЙ!
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Asbjorn
1480447440
Ну не то что исподтишка, гарсия вообще грязновато играет,а тут просто локтем махнул
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Вомбат
1480449687
Надеюсь все же, что он сделал это неумышленно. Но так или иначе это удаление, а значит дисквалификация.
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Garrincha58
1480452327
вот разнылся а про Вернблюда никто ничего не говорит тот ударил не исподтишка а случайно
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ivanthebest
1480452477
В голубой команде по-другому и не умеют...
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