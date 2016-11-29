Газинский: «Хави Гарсия поступил не по-футбольному, ударил исподтишка»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что после столкновения с Хави Гарсией в матче 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1) долго не мог уснуть из-за головной боли. Напомним, хавбек получил удар локтем, из-за чего потерял сознание.

«Хави Гарсия поступил не совсем хорошо, не по-футбольному, ударил исподтишка. Думаю, что этот поступок его не красит. Случилось то, что случилось. Пускай это останется на его совести. После матча я приехал домой. Болела голова, болел нос, состояние было не очень. Долго не мог уснуть. Но команда победила, эмоции переполняли, и это было важнее всего», – сказал футболист в эфире программы «Все на футбол».