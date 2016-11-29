Булатов: «Крыльям Советов» выгоднее провести матч против «Спартака» 1 декабря»

Бывший игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Виктор Булатов поделился мыслями о предстоящем противостоянии команд в матче 16-го тура РФПЛ. Напомним, игра состоится 1 декабря в 18:00 по московскому времени.

«Крыльям Советов» выгоднее провести встречу со «Спартаком» 1 декабря, при таких погодных условиях. Ведь мастерство нивелируется и шансы уравниваются. А красно-белым, конечно, удобнее, чтобы матч прошел весной, когда погода будет теплее, а поле – ровнее. Тогда они смогут проявить свои способности в полной мере.

«Крылья» – мощная команда. Много силовых футболистов: например, Корниленко. В такую погоду исход встречи во многом решают физические качества. Если бы я выступал за «Крылья», то тоже бы настаивал на проведении матча зимой, а если за «Спартак» – просил бы перенести на весну. В свое время мы тоже играли и в снег, и в грязь.

В 1996 году, помню, провели матч с «Локомотивом» в Москве, который был признан самым грязным за всю историю российской премьер–лиги. В подобных встречах футбол отходит на второй план. Здесь важны физические способности и бойцовские качества. И, конечно, удача», – сказал Булатов.