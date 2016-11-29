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    Судья Егоров признал, что должен был удалить Вернблума за удар локтем в матче ЦСКА – «Рубин»

    Арбитр Александр Егоров, обслуживающий матч 15-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином», признал, что должен был показывать красную карточку полузащитнику армейцев Понтусу Вернблуму за удар локтем защитника казанцев Серхио Санчеса.

    «Я просто не ожидал такого от Вернблума, ведь он раньше никогда не был замечен в некрасивой ситуации, играл по-мужски. Только меня это не оправдывает. Когда посмотрел повтор, то понял, что должен был его удалять. Санчес был закрыт от меня Вернблумом, и из-за этого я не увидел выброшенную руку Понтуса. Только уже когда подбежал к ним, то увидел кровь у Санчеса на губе. Однако подумал, что эта травма была получена при падении, и меня смутило то, что Санчес встал и быстро поднялся на ноги.

    Попадание мяча в руку в концовке игры? Было несколько рикошетов в штрафной «Рубина». Как я видел, рука действительно была, но мое мнение — это не пенальти, а попадание мяча в руку», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 20:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 30 ноября 2016, 09:25

      Ага,ну дайте ему Героя России..,за такое признание!

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 29 ноября 2016, 22:43

      ОШИБКИ НАДО НЕ ПРИЗНАВАТЬ, А СМЫВАТЬ-КРОВЬЮ!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 ноября 2016, 21:08

      По-мужски? Ушатывать всех и ничего за это не получать, это по-мужски? Такой отмаз, кровь появилась при падении? Что за бред? Ещё один упырь подряженный с кабинетов Гинера...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 ноября 2016, 21:02

      Как уже надоели 2-е стандарты! Была рука-пеналь! А кто может решать что тянет на пеналь, а что нет?

      1
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      Рейтинг: +49

      GIN-kun > Serjoga 30 ноября 2016, 00:24

      как раз судьи и решают

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 29 ноября 2016, 20:48

      Как раз Верблум, постоянно играет грязно.

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      Рейтинг: +1163

      ВасяК > guron88 29 ноября 2016, 21:17

      Да он всегда играет грязно,и ему всегда сходит с рук!!!

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